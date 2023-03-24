Шкурихина (Бздюлева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурихина (Бздюлева) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бздюлев Василий Семенович

Мать: Бздюлева Таисия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкурихина (Шкурихина) Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурихин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурихина Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злыднева (Бронникова) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Бронников Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Виктор

Смерть
Неизвестно

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