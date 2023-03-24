Шкурихина (Бздюлева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкурихина (Шкурихина) Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурихин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурихина Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злыднева (Бронникова) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Бронников Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бронников Виктор
Смерть
Неизвестно