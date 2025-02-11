Bitzer (Hopfe) Hazel Luella
женский, родилась 12.05.1911, Strome, Alberta, Canada
умерла 05.09.2006, Viking, Alberta, Canada
МатьHopfe (Felzien) Marie Dora25.02.1891 г.р.
ОтецHopfe Mathias Tye27.08.1886 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Hopfe Mathias Tye
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hallman Walter John
Муж: Bitzer Emiel William
Дочь: Cookson (Bitzer) Verona Lorene
Отец ребёнка: Bitzer Emiel William
Дочь: Markwart (Bitzer) Wilhelmina Gwendolyn
Отец ребёнка: Hallman Walter John
Дочь: Harrison (Bitzer) Joyce Elaine
Отец ребёнка: Bitzer Emiel William
Дочь: Bennefeld (Bitzer) Evelyn Wilma E H
Отец ребёнка: Bitzer Emiel William
Дочь: Sonmor (Bitzer) June Rose W H
Отец ребёнка: Hallman Walter John
Сын: Bitzer Wayne Emiel
Отец ребёнка: Bitzer Emiel William
Дочь: (Bitzer) Ruby Ann
Отец ребёнка: Bitzer Emiel William
Отец ребёнка: Hallman Walter John
Дочь: (Bitzer) Linda Lou
Отец ребёнка: Bitzer Emiel William
Муж: Hallman Walter John