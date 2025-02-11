Bitzer (Hopfe) Hazel Luella 12.05.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Bitzer (Hopfe) Hazel Luella

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.05.1911, Strome, Alberta, Canada

умерла 05.09.2006, Viking, Alberta, Canada

Мать
Hopfe (Felzien) Marie Dora25.02.1891 г.р.
Отец
Hopfe Mathias Tye27.08.1886 г.р.
Супруги
Bitzer Emiel William03.05.1899 г.р.
Hallman Walter John05.11.1913 г.р.
Дети
Cookson (Bitzer) Verona Lorene23.02.1927 г.р.
Markwart (Bitzer) Wilhelmina Gwendolyn19.02.1929 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1911

Отец: Hopfe Mathias Tye

Мать: Hopfe (Felzien) Marie Dora

Strome, Alberta, Canada

Работа или профессия
Неизвестно

homemaker

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hallman Walter John

Место жительства
?.06.1911
Strathcona, Alberta, Canada

45 14 W4, Strathcona, Alberta, Canada

Бракосочетание
14.06.1926

Муж: Bitzer Emiel William

Stettler, Alberta, Canada

United Church manse

Рождение ребёнка
23.02.1927

Дочь: Cookson (Bitzer) Verona Lorene

Отец ребёнка: Bitzer Emiel William

Forestburg, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
19.02.1929

Дочь: Markwart (Bitzer) Wilhelmina Gwendolyn

Отец ребёнка: Hallman Walter John

Canada

Рождение ребёнка
22.01.1932

Дочь: Harrison (Bitzer) Joyce Elaine

Отец ребёнка: Bitzer Emiel William

Gatsby, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
17.02.1934

Дочь: Bennefeld (Bitzer) Evelyn Wilma E H

Отец ребёнка: Bitzer Emiel William

Hughenden, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
28.07.1936

Дочь: Sonmor (Bitzer) June Rose W H

Отец ребёнка: Hallman Walter John

Hardisty, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
22.03.1938

Сын: Bitzer Wayne Emiel

Отец ребёнка: Bitzer Emiel William

Hardisty, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
06.04.1939

Дочь: (Bitzer) Ruby Ann

Отец ребёнка: Bitzer Emiel William

Рождение ребёнка
20.03.1943

Сын: Bitzer Dennis Delbert

Отец ребёнка: Hallman Walter John

Hardisty, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
02.02.1952

Дочь: (Bitzer) Linda Lou

Отец ребёнка: Bitzer Emiel William

Hardisty, Alberta, Canada

Бракосочетание
?.11.1985

Муж: Hallman Walter John

Alberta, Canada

Супруг(-а): Hazel Luella Hopfe

Смерть
05.09.2006
Viking, Alberta, Canada

Похороны
Неизвестно
Forestburg, Alberta, Canada

Pleasington Cemetery

Мы используем куки для улучшения работы сайта.