Палакян (Мисник) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1947
Дата смерти13.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1969
Сын: Палакян Владимир Борисович
Отец ребёнка: Палакян Борис Эдуардович
Рождение ребёнка
29.03.1979
Дочь: Драненко Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Редькин Александр Семенович
Рождение ребёнка
12.08.1981
Дочь: Остапенко Ирина Александровна
Отец ребёнка: Редькин Александр Семенович
Смерть
13.12.2013