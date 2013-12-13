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Палакян (Мисник) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1947

Дата смерти

13.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1947

Отец: Мисник Петр Артемьевич

Мать: Мисник (Пожарская) Анна Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палакян Борис Эдуардович

Рождение ребёнка
04.09.1969

Сын: Палакян Владимир Борисович

Отец ребёнка: Палакян Борис Эдуардович

Рождение ребёнка
29.03.1979

Дочь: Драненко Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Редькин Александр Семенович

Рождение ребёнка
12.08.1981

Дочь: Остапенко Ирина Александровна

Отец ребёнка: Редькин Александр Семенович

Смерть
13.12.2013

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