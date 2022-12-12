Блинов Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1893 ст.
Дата смерти?.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1914
Дочь: Дряхлова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреяновна
Рождение ребёнка
24.02.1922
Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреяновна
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреяновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Блинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреяновна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1976