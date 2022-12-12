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Блинов Иван Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1893 ст.

Дата смерти

?.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893 ст.

Отец: Блинов Кондратий Александрович

Мать: Блинова Мария Лукинична

Рождение ребёнка
18.07.1914

Дочь: Дряхлова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреяновна

Рождение ребёнка
24.02.1922

Сын: Блинов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреяновна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Блинов Василей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреяновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Блинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреяновна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Екатерина Андреяновна

Смерть
?.08.1976
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