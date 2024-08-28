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Бухнер Эвальд

Место рождения

Штреккерау

Дата рождения

20.03.1929

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929

Отец: Бухнер Иоганн Петер

Мать: Бухнер (Сапровски (Забровски)) Екатерина

Бракосочетание
19.01.1949

Жена: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бухнер Иван

Мать ребёнка: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна

Рождение ребёнка
15.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Бухнер Владимир

Мать ребёнка: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна

Смерть
2003

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