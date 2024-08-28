Бухнер Эвальд
Место рожденияШтреккерау
Дата рождения20.03.1929
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929
Бракосочетание
19.01.1949
Рождение ребёнка
05.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бухнер Иван
Мать ребёнка: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Бухнер Владимир
Мать ребёнка: Бухнер (Шмидт) Анна Петровна
Смерть
2003