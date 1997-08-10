Борисов Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Рита
Рождение ребёнка
28.06.2021
Сын: Борисов Даниил Витальевич
Мать ребёнка: Исаева Рита
Рождение ребёнка
30.03.2023
Дочь: Борисова Ева Витальевна
Мать ребёнка: Исаева Рита