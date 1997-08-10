Борисов Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Рита

Рождение ребёнка
28.06.2021

Сын: Борисов Даниил Витальевич

Мать ребёнка: Исаева Рита

Рождение ребёнка
30.03.2023

Дочь: Борисова Ева Витальевна

Мать ребёнка: Исаева Рита

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