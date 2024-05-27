Балыкина Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1991
Сын: Балыкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Балыкин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1994
Дочь: Балыкина Дарья Александровна
Отец ребёнка: Балыкин Александр Михайлович