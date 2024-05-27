Балыкина Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалыкина Ольга Семеновна

Балыкина Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балыкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.1991

Сын: Балыкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Балыкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
04.10.1994

Дочь: Балыкина Дарья Александровна

Отец ребёнка: Балыкин Александр Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.