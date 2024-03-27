Хайретдинов Жаудэт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинов Жаудэт

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сабирова) Мениря

Рождение ребёнка
19.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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