Козырская (Шустикова) Татьяна Павловна
Место рожденияСоветские Выселки, Данковский район, Липецкой обл.
Дата рождения26.06.1951
Дата смерти24.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Советские Выселки, Данковский район, Липецкой обл.
Рождение ребёнка
14.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козырский Семен Алексеевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
24.11.2020