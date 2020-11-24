Козырская (Шустикова) Татьяна Павловна 26.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырская (Шустикова) Татьяна Павловна

Место рождения

Советские Выселки, Данковский район, Липецкой обл.

Дата рождения

26.06.1951

Дата смерти

24.11.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Советские Выселки, Данковский район, Липецкой обл.
Рождение ребёнка
14.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырский Семен Алексеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
24.11.2020

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