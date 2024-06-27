Петрунько (Решетило) Анна (Ганна, Галина) Около 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунько (Решетило) Анна (Ганна, Галина)

Место рождения

Дмухайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрунько Григорий Иванович

Отец ребёнка: Петрунько Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрунько) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Петрунько Иван Яковлевич

Смерть
2011

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