Петрунько (Решетило) Анна (Ганна, Галина)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1926
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрунько Григорий Иванович
Отец ребёнка: Петрунько Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрунько) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Петрунько Иван Яковлевич
Смерть
2011