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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Евсеев Никита Евсеевич

Отец ребёнка: Евсеев Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрена Евсеевна

Отец ребёнка: Евсеев Евсей Иванович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Евсеев Андриан

Отец ребёнка: Евсеев Евсей Иванович

Смерть
Неизвестно
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