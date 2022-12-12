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Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Евсеев Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрена Евсеевна
Отец ребёнка: Евсеев Евсей Иванович
Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Евсеев Андриан
Отец ребёнка: Евсеев Евсей Иванович
Смерть
Неизвестно