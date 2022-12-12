- Епистимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863 ст.
Дата смерти23.11.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Лысова Анна? Пантелеимоновна
Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Сын: Лысов Дмитрий Пантелеимонович
Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич
Рождение ребёнка
19.10.1895 ст.
Сын: Лысов Владимир Пантелеимонович
Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич
Рождение ребёнка
13.09.1899 ст.
Сын: Лысов Михаил Пантелеимонович
Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич
Рождение ребёнка
13.07.1906 ст.
Сын: Лысов Владимир' Пантелеимонович
Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич
Смерть
23.11.1918 ст.