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- Епистимия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863 ст.

Дата смерти

23.11.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Лысова Анна? Пантелеимоновна

Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Сын: Лысов Дмитрий Пантелеимонович

Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1895 ст.

Сын: Лысов Владимир Пантелеимонович

Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1899 ст.

Сын: Лысов Михаил Пантелеимонович

Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1906 ст.

Сын: Лысов Владимир' Пантелеимонович

Отец ребёнка: Лысов Пантелеимон Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.11.1918 ст.
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