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Тяпкин Платон Дмитриевич
Тяпкин Платон Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.2017
Пол
Мужской
Отец
Тяпкин Дмитрий Петрович
1985 г.р.
Мать
Тяпкина Анастасия Геннадьевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2017
Отец:
Тяпкин Дмитрий Петрович
Мать:
Тяпкина Анастасия Геннадьевна
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