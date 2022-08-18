Буланова -Бабушка По Матери Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти26.07.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буланов-Дедушка По Матери Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Сын: Буланов-Дядя По Матери Петр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Сын: Буланов-Дядя По Матери Андрей Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Сын: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.07.1973