Буланова -Бабушка По Матери Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова -Бабушка По Матери Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

26.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буланов-Дедушка По Матери Андрей Иванович

Рождение ребёнка

Сын: Буланов-Дядя По Матери Петр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка

Сын: Буланов-Дядя По Матери Андрей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка

Сын: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.07.1973
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