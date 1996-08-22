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Стасенко Юлия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1996

Отец: Стасенко Роман Николаевич

Мать: Стасенко Наталия Викторовна

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