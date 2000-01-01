Гирин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1892 и 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1894
Отец: Гирин Филипп
Мать: Гирина ?
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Гирина Мария Степановна
Рождение ребёнка
?.03.1917
Сын: Гирин Василий
Мать ребёнка: Гирина Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гирина Мария Степановна
Смерть
Неизвестно