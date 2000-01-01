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Гирин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1892 и 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1894

Отец: Гирин Филипп

Мать: Гирина ?

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Гирина Мария Степановна

Рождение ребёнка
?.03.1917

Сын: Гирин Василий

Мать ребёнка: Гирина Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гирина Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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