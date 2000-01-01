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Новосильцев Сергей Иванович
Новосильцев Сергей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1866
Пол
Мужской
Отец
Новосильцев Иван Евграфович
1837 г.р.
Мать
Новосильцева (Дирина) N
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец:
Новосильцев Иван Евграфович
Мать:
Новосильцева N
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