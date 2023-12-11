Шаньгина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаньгина Наталья Васильевна

Шаньгина Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.?

Отец: Житов Василий

Мать: Житова Екатерина Фирсовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close