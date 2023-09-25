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Чувашов Геннадий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна

Работа или профессия
Неизвестно
Экономист
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1984

Сын: Чувашов Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна

Рождение ребёнка
01.05.1987

Сын: Чувашов Максмм Геннадьевич

Мать ребёнка: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна

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