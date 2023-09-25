Чувашов Геннадий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1984
Сын: Чувашов Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна
Рождение ребёнка
01.05.1987
Сын: Чувашов Максмм Геннадьевич
Мать ребёнка: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна