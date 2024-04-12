Иринархов Петр Иринархов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Иринарх Феодоровъ
Рождение ребёнка
22.09.1868 ст.
Мать ребёнка: Марья Яковлева (Николаева)
Рождение ребёнка
01.05.1870 ст.
Мать ребёнка: Марья Яковлева (Николаева)
Рождение ребёнка
23.08.1871 ст.
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Марья Яковлева (Николаева)
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.
Мать ребёнка: Марья Яковлева (Николаева)
Бракосочетание
Неизвестно