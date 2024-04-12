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Иринархов Петр Иринархов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Иринарх Феодоровъ

Мать: Параскева Фаддеева (Фадеева)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1868 ст.

Сын: Иринархов Михаил Петров

Мать ребёнка: Марья Яковлева (Николаева)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1870 ст.

Сын: Иринархов Николай Петров

Мать ребёнка: Марья Яковлева (Николаева)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1871 ст.

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: Марья Яковлева (Николаева)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.

Сын: Иринархов Павел Петров

Мать ребёнка: Марья Яковлева (Николаева)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Яковлева (Николаева)

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