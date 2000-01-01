Боровков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Боровков Иван

Мать: Боровкова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Боровкова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боровков Яков

Мать ребёнка: Боровкова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Василиса (Васса)

Мать ребёнка: Боровкова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Боровков Степан

Мать ребёнка: Боровкова Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
1810
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