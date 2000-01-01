Боровков Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Боровкова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Боровков Яков
Мать ребёнка: Боровкова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Василиса (Васса)
Мать ребёнка: Боровкова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Боровков Степан
Мать ребёнка: Боровкова Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
1810