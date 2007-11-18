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Тайлашева Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1918

Дата смерти

18.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Василевский-Вайман Галина Степановна

Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович

д. Усть-Васюган
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Тайлашева Нина Степановна

Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович

д. Усть-Васюган
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Тайлашева Ольга Степановна

Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович

Рождение ребёнка
12.06.1957

Сын: Тайлашев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович

д. Усть-Васюган
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайлашев Василий Степанович

Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайлашев Степан Анисимович

Смерть
18.11.2007
Новоюгино, Каргасокский муниципальный район, Томская область
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