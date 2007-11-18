Тайлашева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1918
Дата смерти18.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Василевский-Вайман Галина Степановна
Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович
д. Усть-Васюган
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Тайлашева Нина Степановна
Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович
д. Усть-Васюган
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Тайлашева Ольга Степановна
Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
12.06.1957
Сын: Тайлашев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович
д. Усть-Васюган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайлашев Василий Степанович
Отец ребёнка: Тайлашев Степан Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2007
Новоюгино, Каргасокский муниципальный район, Томская область