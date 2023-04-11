Мякинен Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякинен Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мякинен Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мякинен Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Мякинен Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякинен Алексей

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