Карлин Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлин Лев Николаевич

Карлин Лев Николаевич

avatar

Место рождения

Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

27.12.1947

Дата смерти

12.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
21.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Ректор
Смерть
12.11.2014
Germany
Похороны
Неизвестно
Saint Petersburg, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close