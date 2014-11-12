Карлин Лев Николаевич
Место рожденияSaint Petersburg, Russia
Дата рождения27.12.1947
Дата смерти12.11.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
21.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Ректор
Смерть
12.11.2014
Germany
Похороны
Неизвестно
Saint Petersburg, Russia