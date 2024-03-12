Молданов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молданов ?
Мать: Молданова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Семён
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Тимофей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Пётр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молданова) Матрёна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молданова) Татьяна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молданова) Екатерина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молданова) Анастасия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно