Молданов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молданов ?

Мать: Молданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Семён

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Тимофей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Пётр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молданова) Матрёна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молданова) Татьяна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молданова) Екатерина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молданова) Анастасия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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