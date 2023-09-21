Болтинский Федор Вавилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/387560 Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Болотинская Мария Васильева
Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Смерть
Неизвестно