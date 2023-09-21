Болтинский Федор Вавилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтинский Федор Вавилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/387560 Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Болтинский Иван Федоров

Мать ребёнка: Болотинская Мария Васильева

Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Смерть
Неизвестно

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