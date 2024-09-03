Петров Иван Семенович 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

06.03.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Петров Семен Петрович

Мать: Петрова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Федор Иванович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1882 ст.

Дочь: (Петрова) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.

Сын: Петров Иван Иванович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1886 ст.

Дочь: (Петрова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.

Дочь: (Петрова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.03.1908 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
От простуды

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