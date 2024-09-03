Петров Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти06.03.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Петров Семен Петрович
Мать: Петрова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
08.01.1882 ст.
Дочь: (Петрова) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.
Сын: Петров Иван Иванович
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
18.01.1886 ст.
Дочь: (Петрова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.
Дочь: (Петрова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Семеновна
Смерть
06.03.1908 ст.
От простуды