Моисей Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1665 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Наум

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Мартемьяновна

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Степанида Моисеевна

Мать ребёнка: Васса Мартемьяновна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Тимофей Моисеевич

Мать ребёнка: Васса Мартемьяновна

Рождение ребёнка
1703

Сын: Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Васса Мартемьяновна

Смерть
Неизвестно

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