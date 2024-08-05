Моисей Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Наум
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Мартемьяновна
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Степанида Моисеевна
Мать ребёнка: Васса Мартемьяновна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Тимофей Моисеевич
Мать ребёнка: Васса Мартемьяновна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Васса Мартемьяновна
Смерть
Неизвестно