Банкетов Михаил Александров
Место рожденияПензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: Банкетов (banketov) Александр Андреев
Мать: не указана
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Бракосочетание
30.10.1894
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Языкова Пятина
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Банкетова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Банкетова Александра Петрова
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Рейтары (Новая Александровка)
Смерть
Неизвестно