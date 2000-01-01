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Банкетов Михаил Александров

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Место рождения

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Банкетов (banketov) Александр Андреев

Мать: не указана

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Бракосочетание
30.10.1894

Жена: Банкетова Александра Петрова

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Языкова Пятина
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Банкетова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банкетов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Банкетова Александра Петрова

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Рейтары (Новая Александровка)
Смерть
Неизвестно
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