Османова (Аляутдинова) Зяйнаб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова (Аляутдинова) Зяйнаб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Алимджан

Отец ребёнка: Османов Ахтям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Ахтям

Рождение ребёнка
16.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Ахтям

Рождение ребёнка
27.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Ахтям

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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