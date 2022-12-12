Дмитрей Данилович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Данила Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно