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Дмитрей Данилович

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Данила Иванович

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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