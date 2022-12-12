Твердохлебов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1910
Дата смерти14.07.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1928
Сын: Твердохлебов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Твердохлебова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Твердохлебов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Твердохлебова Мария Антоновна
Осуждение
Неизвестно
осуждён 1945-1950гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ
Смерть
14.07.1952
Похороны
Неизвестно