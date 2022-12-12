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Твердохлебов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

14.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1928

Сын: Твердохлебов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Твердохлебова Мария Антоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Твердохлебов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Твердохлебова Мария Антоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Осуждение
Неизвестно
осуждён 1945-1950гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Твердохлебова Мария Антоновна

Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ
Смерть
14.07.1952
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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