Снежко Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снежко Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1935

Дата смерти

04.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1962

Сын: Снежко Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Снежко Надежда Афанасьевна

Россия, Грозный
Рождение ребёнка
27.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снежко Надежда Афанасьевна

г. Грозный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снежко Надежда Афанасьевна

Смерть
04.12.2002
г. Сочи, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
г. Сочи, Краснодарский край
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