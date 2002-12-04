Снежко Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1935
Дата смерти04.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1962
Сын: Снежко Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Снежко Надежда Афанасьевна
Россия, Грозный
Рождение ребёнка
27.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Снежко Надежда Афанасьевна
г. Грозный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2002
г. Сочи, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
г. Сочи, Краснодарский край