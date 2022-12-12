Вакурко Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1918
Дочь: Вакурко Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Вакурко Мария Павловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Место жительства
1918
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
На 1918 год - крестьянин слободы Шапошниковой Острогожского уезда Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вакурко Мария Павловна
Смерть
Неизвестно