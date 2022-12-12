Вакурко Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурко Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1918

Дочь: Вакурко Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Вакурко Мария Павловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Место жительства
1918
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
На 1918 год - крестьянин слободы Шапошниковой Острогожского уезда Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакурко Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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