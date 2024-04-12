Лосюгина (Рыкалова) Наталья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Рыкалов Иван Иванов
Мать: Рыкалова Ирина Ильина
Бракосочетание
08.06.1829 ст.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Лосюгин Андрей Архипов
Рождение ребёнка
06.11.1834
Отец ребёнка: Лосюгин Андрей Архипов
Рождение ребёнка
19.09.1836
Сын: Лосюгин Константин Андреев
Отец ребёнка: Лосюгин Андрей Архипов
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Лосюгин Андрей Архипов
Смерть
Неизвестно