Лосюгина (Рыкалова) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосюгина (Рыкалова) Наталья Иванова

Лосюгина (Рыкалова) Наталья Иванова

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Рыкалов Иван Иванов

Мать: Рыкалова Ирина Ильина

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.06.1829 ст.

Муж: Лосюгин Андрей Архипов

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Лосюгин Андрей Архипов

Рождение ребёнка
06.11.1834

Сын: Лосюгин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Лосюгин Андрей Архипов

Рождение ребёнка
19.09.1836

Сын: Лосюгин Константин Андреев

Отец ребёнка: Лосюгин Андрей Архипов

Рождение ребёнка
14.08.1849

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Лосюгин Андрей Архипов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close