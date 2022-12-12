Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
16.11.1760
Жена: Феодосия Степановна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1769
Сын: Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Феодосия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно