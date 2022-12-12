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Павел Васильевич

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Столетин Василий Федорович

Мать: Столетина Марфа Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
16.11.1760

Жена: Феодосия Степановна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1769

Сын: Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Феодосия Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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