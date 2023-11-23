Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Поникаровская) Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Михаил Алексеевич (1769 - ?) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Алексея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1793 году рукоположен во священника к церкви того... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно

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