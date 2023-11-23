Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Поникаровская) Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Михаил Алексеевич (1769 - ?) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Алексея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1793 году рукоположен во священника к церкви того... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно