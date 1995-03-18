Гладков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1927
Дата смерти18.03.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.03.1995