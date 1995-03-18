Гладков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладков Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1927

Дата смерти

18.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1963

Сын: Гладков Юрий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.03.1995
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