Дружинина Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружинин Николай Вениаминович
Отец ребёнка: Дружинин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякова Светлана Вениаминовна
Отец ребёнка: Дружинин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружинин Юрий Вениаминович
Отец ребёнка: Дружинин Вениамин
Смерть
Неизвестно