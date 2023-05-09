Дружинина Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Николай Вениаминович

Отец ребёнка: Дружинин Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякова Светлана Вениаминовна

Отец ребёнка: Дружинин Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Юрий Вениаминович

Отец ребёнка: Дружинин Вениамин

Смерть
Неизвестно
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