Михин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Михин Михаил Васильевич

Мать: ?

Смерть
1797
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