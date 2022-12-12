Гусев Никита Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Жена: Гусева Татьяна Михайлова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1868 ст.
Сын: Гусев Иван Никитич
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
30.01.1870 ст.
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
09.02.1874 ст.
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
02.10.1876 ст.
Сын: Гусев Яков Никитич
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Михайлова
Смерть
Неизвестно