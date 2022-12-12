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Гусев Никита Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Жена: Гусева Татьяна Михайлова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1868 ст.

Сын: Гусев Иван Никитич

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Михайлова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1870 ст.

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Михайлова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1874 ст.

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Михайлова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1876 ст.

Сын: Гусев Яков Никитич

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Михайлова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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