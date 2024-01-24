Фролова (Борисова) Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова (Борисова) Варвара Кузьминична

Фролова (Борисова) Варвара Кузьминична

Место рождения

Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии

Дата рождения

28.11.1881

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1881

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1917

Дочь: Пелагея Евсеевна

Отец ребёнка: Борисов Евсей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Евсей Семенович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close