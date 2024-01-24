Фролова (Борисова) Варвара Кузьминична
Место рожденияСельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Дата рождения28.11.1881
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1881
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1917
Дочь: Пелагея Евсеевна
Отец ребёнка: Борисов Евсей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно