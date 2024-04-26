Воронина Марина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Арина Александровна
Отец ребёнка: Воронин Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Екатерина Акександровна
Отец ребёнка: Воронин Александр Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно