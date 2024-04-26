Воронина Марина Романовна 13.08.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронина Марина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Арина Александровна

Отец ребёнка: Воронин Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Екатерина Акександровна

Отец ребёнка: Воронин Александр Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Александр Геннадьевич

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