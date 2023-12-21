Шелеметева Ирина/Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелеметева Ирина/Арина Васильевна

Шелеметева Ирина/Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Шелеметева) Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Шелеметев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Шелеметева) Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Шелеметев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Шелеметева) Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Шелеметев Никифор Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.