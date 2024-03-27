Таштимиров Юсуп Зиязетдинович
Место рожденияд. Агарды, Благоварский район, БАССР
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1932
Дочь: Зинатуллина Мунира Юсуповна
Мать ребёнка: Таштимирова Шамсикамал
д. Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.03.1950
Дочь: Ахмадуллина Земфира Юсуповна
Мать ребёнка: Таштимирова Шамсикамал
д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таштимиров Завиль Юсупович
Мать ребёнка: Таштимирова Шамсикамал
д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайфуллина Зауля Юсуповна
Мать ребёнка: Таштимирова Шамсикамал
д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Смерть
Неизвестно