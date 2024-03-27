Таштимиров Юсуп Зиязетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таштимиров Юсуп Зиязетдинович

Место рождения

д. Агарды, Благоварский район, БАССР

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.12.1932

Дочь: Зинатуллина Мунира Юсуповна

Мать ребёнка: Таштимирова Шамсикамал

д. Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.03.1950

Дочь: Ахмадуллина Земфира Юсуповна

Мать ребёнка: Таштимирова Шамсикамал

д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таштимиров Завиль Юсупович

Мать ребёнка: Таштимирова Шамсикамал

д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайфуллина Зауля Юсуповна

Мать ребёнка: Таштимирова Шамсикамал

д.Агарды, Благоварский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
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