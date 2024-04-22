Серый Яким
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Серая Евдокия
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Серый Стефан Якимович (Иоакимович)
Мать ребёнка: Серая Евдокия
Рождение ребёнка
16.03.1799
Мать ребёнка: Серая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумак Анна Якимовна
Мать ребёнка: Серая Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серая Евдокия
Смерть
Неизвестно