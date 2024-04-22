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Серый Яким

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Серый Василий Якимович

Мать ребёнка: Серая Евдокия

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Серый Стефан Якимович (Иоакимович)

Мать ребёнка: Серая Евдокия

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
16.03.1799

Сын: Серая Татьяна Якимовна

Мать ребёнка: Серая Евдокия

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумак Анна Якимовна

Мать ребёнка: Серая Евдокия

Ивашков, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серая Евдокия

Смерть
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
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