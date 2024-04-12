Осипова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Матрена

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Осипов Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Осипов Павел Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Осипов Иван Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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