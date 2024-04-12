Осипова Матрена
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Осипов Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно