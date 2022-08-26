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Таланов Георгий Артемович
Таланов Георгий Артемович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2022
Пол
Мужской
Отец
Таланов Артем
1993 г.р.
Мать
Таланова Надежда Вячеславовна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2022
Отец:
Таланов Артем
Мать:
Таланова Надежда Вячеславовна
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