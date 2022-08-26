Таланов Георгий Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланов Георгий Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.2022

Пол

Мужской

Отец

1993 г.р.

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2022

Отец: Таланов Артем

Мать: Таланова Надежда Вячеславовна

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