Феклист Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феклист Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Игнатий Михайлов

Мать: Авдотья Сидорова

Смерть
Неизвестно
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