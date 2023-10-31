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Кокорина Ефимия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кокорин Михаил Максимов

Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1790

Муж: Кокорин Максим Федоров

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кокорин Сильвестр Максимов

Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кокорина Степанида Максимова

Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кокорина Ульяна Максимова

Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кокорина Ксения Максимова

Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кокорин Алексей Максимов

Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Авдотья Максимова

Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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