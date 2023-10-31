Кокорина Ефимия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров
Бракосочетание
До 1790
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кокорин Сильвестр Максимов
Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кокорина Степанида Максимова
Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кокорина Ульяна Максимова
Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кокорина Ксения Максимова
Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Авдотья Максимова
Отец ребёнка: Кокорин Максим Федоров
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно